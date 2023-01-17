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Казахстан получил статус главного "поставщика студентов" в ЕАЭС
Аналитики Евразийской экономической комиссии оценили вклад стран-участниц ЕАЭС в образовательную миграцию внутри союза. В результате полученных данных ЕЭК Казахстан получил статус главного "поставщика студентов". Доля страны в общем "экспорте" учащихся составила 65 процентов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Ranking.kz.
Согласно данным аналитиков, большинство казахстанских выпускников, которые предпочли учиться в других странах ЕАЭС, остановили свой выбор на России. Среди остальных стран союза заметные доли в "экспорте" учащихся заняли Беларусь (12,1 процента) и Кыргызстан (10,8 процента). При этом главным "импортёром" абитуриентов из ЕАЭС выступает Россия. В вузах этой страны учатся 88,5 процента от общей доли студентов-мигрантов из Евразийского союза.
Последние четыре года численность казахстанских студентов, выбирающих российские вузы, уменьшается. Если в 2018-2019 годах в российских университетах и колледжах числились 65,7 тысячи выпускников казахстанских школ, то в текущем учебном году — 61,04 тысячи человек (минус семь процентов). Если сравнить с общим количеством казахстанцев, обучающихся в отечественных вузах, доля уехавших на учёбу в Россию составляет 10,3 процента.
В целом сальдо образовательной миграции в Казахстане остаётся отрицательным. По данным ЕЭК, в вузах и колледжах страны учатся 32,4 тысячи иностранных студентов. Это почти в два раза меньше, чем численность казахстанских студентов, обучающихся в России.
Для Казахстана главными "поставщиками абитуриентов" являются страны, не входящие в ЕАЭС. Судя по данным ЕЭК, в текущем году в Казахстане обучаются только 3,5 тысячи человек из стран Евразийского экономического союза и 28,9 тысячи студентов из других государств мира.
На первом месте среди стран — лидеров по "экспорту" учащихся в РК стоит Узбекистан. Из этой страны в Казахстан приехали 15,6 тысячи абитуриентов. На втором месте Индия, откуда университеты и колледжи нашей страны приняли 6 000 студентов. Тройку "импортёров" замыкает Россия, откуда приехали 2,5 тысячи учащихся.
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