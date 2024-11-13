Казахстан получил престижную премию в области авиации

В Вашингтоне состоялась ежегодная конференция Air Traffic Control Association (ATCA) 2024 - ключевое событие в мировой авиационной отрасли. В рамках мероприятия представлена престижная программа наград ATCA, отмечающая выдающиеся достижения в авиационной сфере. Одну из премий получило РГП "Казаэронавигация", передаёт BaigeNews.kz.

Программа наград ATCA охватывает три категории: обслуживание воздушного движения, индустрию и малый бизнес, а также военные заслуги. Всего организаторами представлено 10 номинаций. Одна из которых "The David J. Hurley Memorial Award for Aviation Traffic Management". Она выделяет выдающиеся достижения в области обслуживания воздушного движения в мире. Заявку для участия в категории отправили более 40 стран.

По итогам ежегодной конференции ATCA, РГП "Казаэронавигация" признано победителем в номинации "The David J. Hurley Memorial Award for Aviation Traffic Management".

Специалисты РГП представили проект на тему: "Исследование и разработка динамической секторизации для улучшенного обслуживания воздушного движения в зоне ответственности районного диспетчерского центра Актобе". Авторами научной работы являются ведущие специалисты отдела организации воздушного пространства департамента по организации воздушного движения "Казаэронавигация" Нурсултан Томпиев, Асет Ахметбаев и Мади Асылханов.

Динамическая секторизация позволяет оптимизировать воздушное пространство, снизить нагрузку на авиадиспетчеров и повысить пропускную способность в воздушном пространстве района полётной информации. В проекте применён научный подход временного разделения воздушного пространства района полётной информации Актобе с применением метода диаграмм Вороного. Успешная реализация проекта позволит применять данную методологию при последующих внедрениях динамической секторизации в других зонах ответственности в воздушном пространстве РК.

Специалисты РГП "Казаэронавигация" первые в Казахстане, кто удостоен престижной международной премии ATCA.