  • 14 Мая, 21:57
  • BAIGENEWS

Казахстан получил олимпийскую лицензию в велотреке

Сегодня, 20:32
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Минтуризма и спорта РК Сегодня, 20:32
Сегодня, 20:32
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Фото: Минтуризма и спорта РК

Сборная Казахстана по велотреку стала обладателем олимпийской лицензии. Её обладатель имеет право выступить в Париже в кейрине и спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Путёвка не именная, даётся на национальную федерацию.

На данный момент у Казахстана уже 51 лицензия.

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