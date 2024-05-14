Казахстан получил олимпийскую лицензию в велотреке
Сегодня, 20:32
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Сегодня, 20:32Сегодня, 20:32
114Фото: Минтуризма и спорта РК
Сборная Казахстана по велотреку стала обладателем олимпийской лицензии. Её обладатель имеет право выступить в Париже в кейрине и спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.
Путёвка не именная, даётся на национальную федерацию.
На данный момент у Казахстана уже 51 лицензия.
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