Казахстан получил олимпийскую лицензию в велотреке

Сборная Казахстана по велотреку стала обладателем олимпийской лицензии. Её обладатель имеет право выступить в Париже в кейрине и спринте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта РК.

Путёвка не именная, даётся на национальную федерацию.

На данный момент у Казахстана уже 51 лицензия.