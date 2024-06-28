Казахстан получил ещё две квоты на Паралимпиаду

Спортсмены из Казахстана получили ещё две квоты на участие в Паралимпийских играх в Париже в дисциплине лёгкая атлетика, передаёт BaigeNews.kz.

Всего Международный Паралимпийский комитет выделил для пара легкоатлетов РК три квоты на участие в этих Играх.

Одну из квот получил бронзовый призёр чемпионата мира по пара легкой атлетике Дастан Мукашбеков. Кроме него, квоты были предоставлены одной женщине и одному мужчине сборной страны.

"Кто именно из наших спортсменов будет претендовать на эти квоты, решит тренерский штаб совместно с сотрудниками Центра спортивной подготовки. При выборе будут учитываться мировые рейтинги спортсменов, их последние достижения и текущая спортивная форма", - отметил начальник команды Центра спортивной подготовки для лиц с ограниченными физическими возможностями Маулен Насипкали.

На данный момент у Казахстана имеется 16 лицензий на участие в восьми видах спорта на Паралимпийских играх. Среди них: пара пауэрлифтинг (1), пара легкая атлетика (3), пара плавание (4), волейбол сидя (1), пара настольный теннис (1), пара таеквондо (3), пара каноэ (2) и пара пулевая стрельба (1).

Паралимпийские игры пройдут с 28 августа по 8 сентября в Париже, будут разыграны 549 комплектов медалей по 23 видам спорта.