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Казахстан получает международную помощь на развитие водной инфраструктуры

В числе крупнейших инициатив - разработка Мастер-плана по сохранению озера Балхаш.

Сегодня, 13:18
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Казахстан получает международную помощь на развитие водной инфраструктуры Сегодня, 13:18
Сегодня, 13:18
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Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана привлекло более 12 миллионов долларов в виде грантов для развития водной отрасли, передаёт BaigeNews.kz. Средства поступили от международных партнёров и будут направлены на реализацию масштабных экологических и инфраструктурных проектов.

В числе крупнейших инициатив - разработка Мастер-плана по сохранению озера Балхаш, на которую Французское агентство развития выделило 1,35 млн евро. Крупнейшая частная инвестиция поступит от корпорации "Казахмыс", которая направит 5 миллионов долларов на защиту экосистемы Балхашского бассейна. Также достигнута договорённость с правительством Японии о предоставлении около 2 миллионов долларов на модернизацию системы управления дамбами и предупреждение наводнений.

Дополнительные 3,5 миллиона долларов выделит Исламский банк развития. Средства направят на техническое переоснащение РГП "Казводхоз", научные исследования водных и речных бассейнов, а также внедрение систем раннего реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере водных ресурсов.

"Грантовые средства используются для разработки крупных проектов по разным направлениям водной отрасли. Иностранные партнеры и международные финансовые организации также нередко предоставляют качественную аналитику и экспертизу. Помимо грантов, ведется активная работа по привлечению инвестиций. На сегодня есть соглашения с рядом крупных казахстанских и международных компаний", – сообщил вице-министр водных ресурсов и ирригации Ерболат Ибрайханов.
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