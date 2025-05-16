Министерство водных ресурсов и ирригации Казахстана привлекло более 12 миллионов долларов в виде грантов для развития водной отрасли, передаёт BaigeNews.kz. Средства поступили от международных партнёров и будут направлены на реализацию масштабных экологических и инфраструктурных проектов.

В числе крупнейших инициатив - разработка Мастер-плана по сохранению озера Балхаш, на которую Французское агентство развития выделило 1,35 млн евро. Крупнейшая частная инвестиция поступит от корпорации "Казахмыс", которая направит 5 миллионов долларов на защиту экосистемы Балхашского бассейна. Также достигнута договорённость с правительством Японии о предоставлении около 2 миллионов долларов на модернизацию системы управления дамбами и предупреждение наводнений.

Дополнительные 3,5 миллиона долларов выделит Исламский банк развития. Средства направят на техническое переоснащение РГП "Казводхоз", научные исследования водных и речных бассейнов, а также внедрение систем раннего реагирования на чрезвычайные ситуации в сфере водных ресурсов.