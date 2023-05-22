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Казахстан покупает трусы у Узбекистана и Китая - собственного производства не хватает
Какие бы кризисы ни бушевали, казахстанцы стабильно покупают себе новые трусы. Аналитики изучили развитие и проблемы казахстанского легпрома на примере одного из сегментов одежды - нижнего белья, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Energyprom.kz.
Трусы в Казахстане производятся в очень маленьком объёме, отмечает издание. И это несмотря на то, что в нашей стране выращивают хлопок и выпускают хлопчатобумажные ткани.
Основные потребности в подобных товарах закрываются за счёт импорта. Таможенная статистика КГД МФ РК позволяет оценить, сколько денег казахстанцы тратят на такие предметы туалета. Стоимостный объём импорта только по двум крупным товарным категориям нижнего белья за январь–декабрь 2022 года составил 77,2 миллиона долларов США. Это на треть больше, чем было в 2021 году. Главные страны-импортёры - Узбекистан и Китай.
"Судя по данным балансов ресурсов и использования Бюро национальной статистики АСПиР РК, доля собственного производства нижнего белья на рынке Казахстана в прошлом году составляла всего 1,2 процента, а доля импорта - 98,8 процента. Такой же была ситуация и пять лет назад, принципиально ничего не поменялось. Объём производства нижнего белья на казахстанских предприятиях в прошлом году составил всего 1,9 миллиона изделий, при общих продажах на внутреннем рынке в 150,2 миллиона штук", - говорится в сообщении.
Внутренний рынок потребления этого товара в Казахстане растёт. В прошлом году объём продаж нижнего белья увеличился на 20,2 процента, в 2021 году рост составлял 52 процента.
По одной из категорий - мужского нательного белья, кальсонов, трусов, халатов - казахстанцы увеличили закуп почти в два раза, с 1,6 до 3 тысячи тонн, и отдали за эти товары 25,8 миллиона долларов США (в 2,7 раза больше, чем годом ранее).
Женское бельё продаётся в Казахстане в гораздо больших объёмах. За год женщины купили 5,3 тысячи тонн различных пеньюаров, комбинаций, трусов и панталон на общую сумму 51,4 миллиона долларов США. Рост по деньгам тоже был, но не такой значительный, всего плюс 3 процента.
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