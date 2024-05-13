Казахстан подтвердил статус свободной от ящура страны

Казахстан подтвердил статус свободного от ящура государства. Результата удалось достичь благодаря вакцинации сельскохозяйственных животных, передаёт BaigeNews.kz.

Ежегодное подтверждение статуса является обязательным для стран-членов Всемирной организации здоровья животных.

"Получение статуса является результатом усилий и работы ветеринарной службы. Казахстан готовит комплексное досье в соответствии со стандартами ВОЗЖ и Кодексом здоровья наземных животных, что привело к успешному подтверждению статуса для пяти зон Казахстана. Соблюдение резолюций ВОЗЖ и других международных документов подчёркивает приверженность Казахстана международному сотрудничеству в области контроля и профилактики болезней животных", - уточнили в Минздраве.