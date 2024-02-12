Казахстан подписал соглашение с Presight AI Ltd. по созданию суперкомпьютера

Министр цифрового развития Багдат Мусин, АО "Самрук-Казына" и Presight AI Ltd. подписали соглашение об основных условиях по проекту создания суперкомпьютера в Казахстане и строительства Центра обработки данных (ЦОД), передаёт BaigeNews.kz.

На расширенном заседании правительства президент Казахстана отметил важность продолжения цифровизации экономики и обеспечения широкого применения технологий искусственного интеллекта. Глава государства сообщил, что страна приступает к созданию высокопроизводительного суперкомпьютера, который будет доступен не только учёным, но и различным компаниям, работающим на нашем рынке.

Подписание соглашения является продолжением договорённостей, достигнутых с глобальным лидером в области искусственного интеллекта компанией Presight AI Ltd. в целях развития цифровой инфраструктуры Казахстана.

Проект планируют осуществить в два этапа. Первый предполагает размещение вычислительных мощностей в существующем ЦОД АО "НИТ" (оператор ИКТ Электронного правительства), а второй - строительство нового ЦОД с размещением большого количества вычислительных мощностей.

Ранее министр Багдат Мусин отметил важность создания своего национального LLM (большая языковая модель) для возможности внедрения искусственного интеллекта во все сферы экономики, а также в электронное правительство.

Запуск технологической инфраструктуры (суперкомпьютер) определит лидерство Казахстана в Центральной Азии в сфере развития искусственного интеллекта и предоставит возможность аренды вычислительных мощностей для сопредельных стран.

Как пояснили в ведомстве, суперкомпьютер – это высокопроизводительная вычислительная машина, способная решать задачи, которые требуют обработки огромного объёма данных и выполнения значительного количества вычислительных операций. Суперкомпьютер может выполнять триллионы, а иногда и квадриллионы (число с 15 нулями) вычислительных операций.