Казахстан подписал экспортные контракты с Китаем на 50 млн долларов

В Китае проходит 7-я ежегодная выставка China International Import Expo (CIIE), где казахстанские компании представили свою продукцию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на АПК-Информ.

Казахстанские маслозаводы в ходе 7-й Китайской международной импортной выставки (CIIE) в Шанхае подписали контракты с китайскими импортерами на поставку масложировой продукции на общую сумму $56 млн. Это в 2 раза больше по сравнению с прошлым годом, сообщил председатель правления Национальной Ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Ядыкар Ибрагимов.



В этом году казахстанскую масложировую продукцию в Шанхае представляют 12 маслозаводов, уточнили в Ассоциации.

"В прошлом аграрном сезоне экспорт масложировой продукции в Китай составил рекордные 205 миллионов долларов США. В 2024/25 маркетинговом году мы планируем увеличить этот показатель до 240-250 миллионов долларов США. Одним из факторов, способствующим росту экспорта, стало открытие китайского рынка для высокобелковых кормов, таких как шрот и жмых, на которые китайские покупатели предлагают цену на 20-30 долларов выше за тонну по сравнению с другими регионами", — отметил Я.Ибрагимов.

На сегодняшний день Китай является лидером по импорту казахстанской масложировой продукции в денежном выражении.

"В ближайшие два года мы планируем достичь объема экспорта растительных масел и шрота/жмыха в Китай на уровне 300 миллионов долларов США", — рассказал председатель правления НАПМК.

Ибрагимов также подчеркнул важность поддержки со стороны профильных министерств - Министерства торговли и интеграции РК и Министерства сельского хозяйства РК, которые содействовали оперативному включению 24 казахстанских маслозаводов в реестр таможни Китая.