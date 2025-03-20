Казахстан улучшил свои позиции в Глобальном индексе кибербезопасности Международного союза электросвязи, заняв третье место во второй группе из 29 стран. Республика опередила такие страны, как Израиль, Канада, Польша, Россия и Китай, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил председатель Комитета информационной безопасности МЦРИАП Руслан Абдикаликов, 12 сентября 2024 года МСЭ при ООН опубликовал доклад "Глобального индекса кибербезопасности 2024". Согласно новой методике вычислений GCIv5, Казахстан набрал 94,6 балла из 100 возможных.

"Республика Казахстан опередила страны как Албанию, Азербайджан, Израиль, Польшу, Канаду, РФ Китай, Узбекистан, Австрию. Следует отметить, что рейтинг GCI формируется на основе 83 параметров, по пяти направлениям, предоставляющим обязательства по кибербезопасности на уровне стран. Наша страна выполнила все параметры в направлениях: юридический и сотрудничество, а также показала достаточный технический уровень, при этом стране предстоит поработать над улучшением организационных мер и развитие потенциала", - отметил Абдикаликов.

Спикер добавил, что за последние годы Казахстан принял ряд системных мер по защите данных. С 2023 года реализуется усиленный контроль за утечками персональных данных, введена функция "СТОП-кредит" в eGov, которой уже воспользовались 1,4 млн граждан, а также создана частная платформа BugBounty, привлекшая 2400 независимых специалистов по кибербезопасности.

Кроме того, Казахстан увеличил финансирование этой сферы: отныне не менее 10-15% от ИКТ-бюджета будет направляться на обеспечение информационной безопасности. Введены повышенные штрафы за утечку персональных данных и незаконное использование ЭЦП, а также разработаны новые поправки в законодательство, предусматривающие обязательное киберстрахование для операторов данных свыше 1 млн субъектов.

Работа по усилению кибербезопасности продолжается: запущена образовательная платформа CITIZENSEC.KZ, увеличено количество обучающих курсов для госслужащих, ведётся контроль за обработкой персональных данных. Властями также рассматривается отказ от использования ЭЦП на файловых носителях для повышения защиты информации.