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  • Казахстан поднялся на 28 место в рейтинге развития электронного правительства ООН
gov.kz Сегодня, 08:27
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Фото: gov.kz

Казахстан поднялся на 28 место в рейтинге развития электронного правительства ООН

Казахстан занял 28 строчку в рейтинге уровня развития электронного правительства ООН, шагнув за два года с 29-й строчки на одну позицию вверх. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz

Глава цифрового ведомства отметил, что для составления рейтинга эксперты ООН оценивают развитие электронных услуг и человеческого капитала, а также телекоммуникационную инфраструктуру. 

"Несмотря на большую нагрузку на инфраструктуру отечественного электронного правительства, пандемии коронавируса и другие нюансы, мы за пару лет планомерно улучшили свои показатели. Развитие цифрового правительства находится на особом контроле у Главы государства, который отмечает, что именно цифровая трансформация определяет конкурентоспособность страны. Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, а намерены постоянно повышать качество отечественных информационно-коммуникационных технологий, чтобы в обозримом будущем попасть в 20-ку лидеров ООН!", - написал министр. 

Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government Development Index) ООН разрабатывается раз в два года для 193 стран–членов ООН  и является одним из самых авторитетных, характеризующих уровни развития информационно-коммуникационных технологий в мире. Включает оценки таких аспектов, как электронные услуги и сервисы, предоставляемые органами власти, информационно-коммуникационная инфраструктура и развитие человеческого потенциала.

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#электронное правительство #ООН #рейтинг
Журналист
Сегодня, 08:27
45
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