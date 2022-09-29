Казахстан поднялся на 28 место в рейтинге развития электронного правительства ООН

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Казахстан занял 28 строчку в рейтинге уровня развития электронного правительства ООН, шагнув за два года с 29-й строчки на одну позицию вверх. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz.

Глава цифрового ведомства отметил, что для составления рейтинга эксперты ООН оценивают развитие электронных услуг и человеческого капитала, а также телекоммуникационную инфраструктуру.

"Несмотря на большую нагрузку на инфраструктуру отечественного электронного правительства, пандемии коронавируса и другие нюансы, мы за пару лет планомерно улучшили свои показатели. Развитие цифрового правительства находится на особом контроле у Главы государства, который отмечает, что именно цифровая трансформация определяет конкурентоспособность страны. Мы не собираемся останавливаться на достигнутых результатах, а намерены постоянно повышать качество отечественных информационно-коммуникационных технологий, чтобы в обозримом будущем попасть в 20-ку лидеров ООН!", - написал министр.

Индекс развития электронного правительства (The UN Global E-Government Development Index) ООН разрабатывается раз в два года для 193 стран–членов ООН и является одним из самых авторитетных, характеризующих уровни развития информационно-коммуникационных технологий в мире. Включает оценки таких аспектов, как электронные услуги и сервисы, предоставляемые органами власти, информационно-коммуникационная инфраструктура и развитие человеческого потенциала.