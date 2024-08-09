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Казахстан поддерживает предложение создать Деловой совет стран ЦА

Сегодня, 13:12
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Казахстан поддерживает предложение создать Деловой совет стран ЦА Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан поддерживает предложение о создании Делового совета стран Центральной Азии, передаёт BaigeNews.

По его мнению, большое значение имеет дальнейшее развитие транзитно-транспортного потенциала региона, а также принятие Комплексной стратегии развития транспортной системы Центральной Азии.

"Особое место здесь отводится таким проектам, как Транскаспийский международный транспортный маршрут, коридор "Север – Юг", инициатива "Пояс и Путь", в которые в той или иной степени вовлечены все страны Центральной Азии. Благодаря совместным усилиям последовательно наращивается потенциал железнодорожной магистрали "Казахстан – Туркменистан – Иран". На сегодня это кратчайший маршрут в страны Персидского залива. Перспективным считаем строительство Трансафганской железной дороги, открывающей доступ на рынки Южной Азии. Казахстан проводит масштабную внутреннюю работу в транспортно-транзитной сфере. До 2030 года наша страна планирует модернизировать 11 тысяч км и построить более 5 тысяч км новых железных дорог", – сообщил Глава государства.

Еще одним из ключевых вопросов региональной повестки в выступлении было названо рациональное использование водно-энергетических ресурсов. Президент Казахстана полагает, что требуется выработка новой консолидированной водной политики, основанной на равноправном и справедливом водопользовании, неукоснительном выполнении взаимных обязательств.

"В основу многостороннего водного сотрудничества могут лечь инициативы по совместному строительству гидроэнергетических объектов и учреждению Водно-энергетического консорциума для стран Центральной Азии. Актуальными задачами являются цифровизация распределения и учета воды, внедрение технологий космического мониторинга, выстраивание системной научной работы", – подчеркнул Глава государства.

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