Казахстан подтвердил, что продолжает выполнять свои обязательства по соглашению ОПЕК+ и будет дальше сотрудничать с другими странами в рамках альянса. Об этом сообщили по итогам 59-го заседания Совместного министерского мониторингового комитета (JMMC), которое прошло в формате видеоконференции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минэнерго РК.

На встрече Казахстан представлял министр энергетики Ерлан Аккенженов. Делегаты обсудили то, как страны-участники соблюдают договорённости за январь и февраль 2025 года, а также поговорили о ситуации на мировом нефтяном рынке.

Комитет положительно оценил действия восьми стран, в том числе Казахстана, которые добровольно сократили добычу нефти, чтобы стабилизировать рынок.

3 апреля эти восемь стран провели отдельную встречу и договорились скорректировать график поэтапного возвращения объёмов нефти на рынок — в зависимости от ситуации.

"Казахстан продолжает следовать договорённостям в рамках ОПЕК+ и продолжит конструктивное взаимодействие с партнёрами по альянсу, руководствуясь как международными обязательствами, так и национальными интересами", — сообщили в Министерстве энергетики.

Ранее Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявило о полной приверженности соглашению ОПЕК+ и продолжении целенаправленной работы по выполнению обязательств, включая компенсацию объёмов, добытых сверх установленных квот.