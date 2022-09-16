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  • Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей
akorda.kz Сегодня, 19:21
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Фото: akorda.kz

Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей

На полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Самарканде, Касым-Жомарт Токаев встретился с Президентом Исламской Республики Иран Ибрахимом Раиси, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент Казахстана с теплотой вспомнил свой визит в Тегеран в июне этого года и отметил, что были даны соответствующие поручения правительству по реализации достигнутых договорённостей. В частности, казахстанской стороной подготовлен перечень товаров, которые можно в короткие сроки поставлять в Иран. Также наша страна готова рассмотреть и поддержать аналогичный перечень иранской стороны. Это будет способствовать достижению цели по увеличению двусторонней торговли до трёх миллиардов долларов.

Глава государства с удовлетворением отметил успешное развитие транзитно-транспортного коридора, основу которого лидеры заложили в июне в Тегеране.

В ходе беседы в целях дальнейшего увеличения транзитного грузопотока отмечена важность развития потенциала железнодорожной ветки "Казахстан-Туркменистан-Иран", а также необходимость использования возможностей регулярного паромного сообщения между портами стран на Каспии.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на значимости укрепления двусторонних связей в области культуры. Казахстан поддержал инициативу Ирана организовать совместные исследования известных исторических личностей, имеющих важное значение для наших народов.

Президент Казахстана поприветствовал стремление Ирана стать полноправным членом ШОС и высказал уверенность в том, что присоединение исламской республики к организации усилит региональное взаимодействие и придаст новый импульс её работе.

Со своей стороны Президент Ирана подтвердил приверженность укреплению сотрудничества, отметив имеющиеся широкие возможности для торгово-экономического взаимодействия наших стран. Ибрахим Раиси выразил уверенность, что достигнутые договоренности станут прочным фундаментом дальнейшего тесного взаимодействия.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан твердо привержен курсу на всестороннее укрепление сотрудничества с Ираном и пригласил Ибрахима Раиси посетить нашу страну с ответным визитом.

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#политика #Казахстан #Иран #Касым-Жомарт Токаев
Сегодня, 19:21
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