Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году
Сегодня, 07:33
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Сегодня, 07:33Сегодня, 07:33
89Фото: Instagram / kazakhstanhockey
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году, передаёт BaigeNews.kz.
На сайте Международной федерации хоккея (IIHF) заявлены города Алматы и Астана.
Сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе, пишет shaiba.kz. На предстоящем турнире в Чехии национальная команда проведёт матчи группового этапа против США, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Латвии и Франции.
В 2025 году чемпионат мира пройдёт в Швеции и Дании, в 2026 году - в Швейцарии, в 2027 году - в Германии.
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