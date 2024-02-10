Казахстан подал заявку на проведение ЧМ по хоккею в 2028 году

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по хоккею в 2028 году, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте Международной федерации хоккея (IIHF) заявлены города Алматы и Астана.

Сборная Казахстана с 2021 года ежегодно выступает в элитном дивизионе, пишет shaiba.kz. На предстоящем турнире в Чехии национальная команда проведёт матчи группового этапа против США, Германии, Польши, Швеции, Словакии, Латвии и Франции.

В 2025 году чемпионат мира пройдёт в Швеции и Дании, в 2026 году - в Швейцарии, в 2027 году - в Германии.