Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису в 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Кроме Казахстана, желание принять мировое первенство в 2027 году выразили Бразилия, Китай, США и Франция.

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) также представила заявки на проведение чемпионатов мира в 2028 и 2029 годах.

Командный чемпионат мира-2028: Китай, Ирак, Италия, Япония.

Чемпионат мира-2029: Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Ирак, США.

Окончательное решение будет принято 27 мая 2025 года во время ежегодного общего собрания ITTF, на котором все 227 членов Международной федерации проголосуют за одного из кандидатов на проведение ЧМ.