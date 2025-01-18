  • 18 Января, 23:43
  • BAIGENEWS

Казахстан подал заявку на проведение ЧМ-2027 по настольному теннису

Среди претендентов также Бразилия, Китай, США и Франция.

Сегодня, 23:30
АВТОР
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olympic.kz Сегодня, 23:30
Сегодня, 23:30
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Фото: olympic.kz

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису в 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Кроме Казахстана, желание принять мировое первенство в 2027 году выразили Бразилия, Китай, США и Франция. 

Международная федерация настольного тенниса (ITTF) также представила заявки на проведение чемпионатов мира в 2028 и 2029 годах. 

Командный чемпионат мира-2028: Китай, Ирак, Италия, Япония. 

Чемпионат мира-2029: Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Ирак, США.

Окончательное решение будет принято 27 мая 2025 года во время ежегодного общего собрания ITTF, на котором все 227 членов Международной федерации проголосуют за одного из кандидатов на проведение ЧМ. 

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