Казахстан подал заявку на проведение ЧМ-2027 по настольному теннису
Среди претендентов также Бразилия, Китай, США и Франция.
Сегодня, 23:30
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Сегодня, 23:30Сегодня, 23:30
49Фото: olympic.kz
Казахстан подал заявку на проведение чемпионата мира по настольному теннису в 2027 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Кроме Казахстана, желание принять мировое первенство в 2027 году выразили Бразилия, Китай, США и Франция.
Международная федерация настольного тенниса (ITTF) также представила заявки на проведение чемпионатов мира в 2028 и 2029 годах.
Командный чемпионат мира-2028: Китай, Ирак, Италия, Япония.
Чемпионат мира-2029: Австралия, Бразилия, Китай, Германия, Ирак, США.
Окончательное решение будет принято 27 мая 2025 года во время ежегодного общего собрания ITTF, на котором все 227 членов Международной федерации проголосуют за одного из кандидатов на проведение ЧМ.
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