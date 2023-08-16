Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы по футболу

Казахстан подал заявку на проведение чемпионата Европы среди сборных до 19 лет. Об этом сообщил президент казахстанской федерации футбола Адлет Барменкулов в интервью пресс-службе КФФ, передаёт BaigeNews.kz.

"Судя по последним достижениям, перспективы сотрудничества КФФ с ФИФА и УЕФА представляются весьма обещающими. В 2022 году УЕФА уже доверил Казахстану проведение матчей отборочного турнира чемпионата Европы-2022/23 среди девушек до 19 лет, который успешно прошёл в Алматы. Это подтверждает нашу способность к качественной организации международных мероприятий. Мы активно стремимся укрепить наши позиции на мировой футбольной арене. Подана заявка на проведение юношеского чемпионата Европы до 19 лет в 2026/27 годах с предложением организовать турнир в двух городах – Алматы и Шымкент. Ответ по этому вопросу ожидается уже в сентябре этого года", - сказал Барменкулов.

Он также сообщил о том, как федерация взаимодействует с международными партнёрами в рамках развития футбольной инфраструктуры Казахстана.

"Для нас крайне важно активное сотрудничество с международными партнёрами. Именно в рамках программ Forward и HatTrick, реализуемых ФИФА и УЕФА, нам удалось добиться согласования финансирования на реновацию 70 футбольных полей в Казахстане. Эти программы представляют собой великолепный пример того, как международное сотрудничество может внести реальный вклад в развитие национального футбола. Следуя нашей стратегии и поручению главы государства, мы разработали программу по реновации футбольных полей в регионах страны, которая предусматривает установку современного искусственного покрытия с органической крошкой и песком. Первыми городами, в которых начнётся реализация этого проекта, станут Актобе, Шымкент, Алматы, Талдыкорган и Актау. Но главное, что наша цель здесь не только техническая реновация. Мы видим это как возможность для дальнейшего развития и пропаганды детско-юношеского и массового футбола. Это наш вклад в будущее футбола в Казахстане", - рассказал президент КФФ.

Что касается массового футбола, то федерация совместно с УЕФА запустила ряд инициатив. Среди них и футбольные фестивали.

"Массовый футбол – это сердце и душа нашего спорта. Это та основа, на которой строится профессиональный футбол, и именно здесь начинается путь каждого молодого футболиста. Совместно с УЕФА и другими партнёрами, нам удается запускать целый ряд инициатив. В этом году, например, мы успешно провели фестивали для девочек "Менің ойыным" в 20 регионах страны, охватив более двух тысяч молодых участниц. В то же время, учителя физкультуры получили возможность пройти обучение по футбольному судейству. Кроме того, запущен проект Playmakers в партнёрстве с УЕФА и "Дисней", который направлен на привлечение девочек к футболу. При взаимодействии с ННПЦ и УЕФА мы также организовали финальные турниры для учащихся различных классов и студентов колледжей. Этот проект затронул более 60 команд и 800 молодых игроков. В начале этого года, совместно с УЕФА, мы провели фестивали, которые охватили более тысячи детей-воспитанников детских домов по всей стране. Данная программа охватила 1 154 ребенка из 32 детских домов в 10 регионах Казахстана. Одним из наших приоритетов является инклюзивность. В этом году в Алматы при поддержке УЕФА прошёл семинар, посвящённый вопросам развития футбола для людей с особыми потребностями. Этот проект – пример нашего совместного стремления сделать футбол доступным для всех", - сказал Адлет Барменкулов.

Напомним, что Казахстан вступил в ФИФА в 1994 году. Это произошло на 49-м конгрессе ФИФА, проходившем в Чикаго накануне открытия XV чемпионата мира по футболу. Футбольная Ассоциация Республики Казахстан, наряду с другими новыми членами футбольного мирового сообщества получила доступ ко всем международным турнирам под эгидой этой организации.

В УЕФА же Казахстан вступил 25 апреля 2002 года. До 2001 года Казахстан состоял в AFC (Азиатская Конфедерация Футбола). КФФ как участник ФИФА и УЕФА получает финансовую поддержку этих международных организаций.

Ранее BaigeNews.kz писал о том, какую финансовую поддержку Казахстанская федерации футбола получает от ФИФА и УЕФА.