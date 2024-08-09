Казахстан подал протест на Олимпиаде-2024

Наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова рассказала о том, что подала протест по поводу выступления Эльжаны Таниевой на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.

Казахстанка завершила выступление на 13-й строчке, что не позволило ей выйти в финал, куда отобрались десять лучших спортсменок.