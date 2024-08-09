Казахстан подал протест на Олимпиаде-2024
Сегодня, 11:37
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Сегодня, 11:37Сегодня, 11:37
141Фото: EPA-EFE/CHRISTOPHE PETIT TESSON
Наставник команды Казахстана по художественной гимнастике Алия Юсупова рассказала о том, что подала протест по поводу выступления Эльжаны Таниевой на Олимпиаде в Париже, передаёт BaigeNews со ссылкой на Olympic.kz.
Казахстанка завершила выступление на 13-й строчке, что не позволило ей выйти в финал, куда отобрались десять лучших спортсменок.
"В целом, Эльжана достойно выступила. Не везде я была согласна с оценками, подавала протест. Если вы смотрели, то видели, что в мяче у нас была потеря. И при этом в упражнении с булавами при чистом исполнении оценка ниже, чем в упражнении с мячом. Это очень странно. Я подала протест, но нам оценку не изменили", - сказала Юсупова.