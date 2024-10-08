Казахстан поборется за выход в топ-8 на чемпионате Азии по настольному теннису
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В Астане стартовал чемпионат Азии по настольному теннису, - мужская сборная Казахстана поборется за выход в финальную восьмерку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Отечественные спортсмены одержали две победы в подгруппе.
В первой игре казахстанцы сразились с командой КНДР, в составе которой выступал серебряный призер летней Олимпиады в Париже в смешанном разряде Ри Чон Сик.
Два очка добыл Кирилл Герасименко, а решающий матч выиграл Алан Курмангалиев.
Казахстан — КНДР 3:2
Кирилл Герасименко — Хэм Ю Сон 3:2
Алан Курмангалиев — РИ Чон Сик 2:3
Айдос Кенжигулов — Ким Сон Иль 1:3
Кирилл Герасименко — РИ Чон Сик 3:0
Алан Курмангалиев — Хэм Ю Сон 3:2.
Также Казахстан выиграл у Пакистана со счетом 3:0.
За попадание в финальную восьмерку Казахстан сегодня, 8 октября, встретится с победителем дуэли Таиланд — Саудовская Аравия.
Женщины
Казахстан — КНДР 0:3
Казахстан — Монголия 3:1.
8 октября пройдут матчи за места с 11 по 14.
Казахстан — Узбекистан
Малайзия — Иран.
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