Казахстан поборется за выход в топ-8 на чемпионате Азии по настольному теннису

В Астане стартовал чемпионат Азии по настольному теннису, - мужская сборная Казахстана поборется за выход в финальную восьмерку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Отечественные спортсмены одержали две победы в подгруппе.

В первой игре казахстанцы сразились с командой КНДР, в составе которой выступал серебряный призер летней Олимпиады в Париже в смешанном разряде Ри Чон Сик.

Два очка добыл Кирилл Герасименко, а решающий матч выиграл Алан Курмангалиев.

Казахстан — КНДР 3:2

Кирилл Герасименко — Хэм Ю Сон 3:2

Алан Курмангалиев — РИ Чон Сик 2:3

Айдос Кенжигулов — Ким Сон Иль 1:3

Кирилл Герасименко — РИ Чон Сик 3:0

Алан Курмангалиев — Хэм Ю Сон 3:2.

Также Казахстан выиграл у Пакистана со счетом 3:0.

За попадание в финальную восьмерку Казахстан сегодня, 8 октября, встретится с победителем дуэли Таиланд — Саудовская Аравия.

Женщины

Казахстан — КНДР 0:3

Казахстан — Монголия 3:1.

8 октября пройдут матчи за места с 11 по 14.

Казахстан — Узбекистан

Малайзия — Иран.