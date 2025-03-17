Казахстан побил собственный рекорд в машиностроении
За шесть лет производство в секторе машиностроении утроилось.
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Только за 2024 год в сфере обработки реализовано 180 инвестиционных проектов стоимостью 1,3 трл тенге, передаёт BaigeNews.kz.
Об этом в статье "Шесть лет прогресса: Казахстан на пути устойчивого развития" пишет Премьер-министр РК Олжас Бектенов.
В результате сектор показал рост почти в 6%, и это самый высокий показатель за последнее десятилетие. За шесть лет производство в секторе машиностроения утроилось, а прирост промышленного производства в среднем за год составил 20,3%.
В конкретных цифрах это 134 тыс единиц легковых автомобилей против 30 тыс в 2018-м. Аналогично и по грузовым автомобилям, где отмечен рост более чем в шесть раз – до 7,1 тыс единиц, автобусам – в семь раз, до 2,9 тыс единиц, спецтехнике – почти в три раза, до 711 единиц.
Ранее сообщалось, что за шесть лет в Казахстане построено рекордное количество школ.
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