Казахстан победил в отборе на Евро-2026 по футзалу
Команду Казахстана принимала сборная Албании.
Сегодня, 02:18
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Сегодня, 02:18Сегодня, 02:18
96Фото: Instagram / kfa_resmi
В Тиране состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года по футзалу, в котором сборная Албании принимала команду Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Матч завершился победой Казахстана со счётом 2:0. На пятой минуте отличился Лео, а на 39-й итог подвёл Акжол Дарибай.
Таким образом, сборная Казахстана с победы стартовала в основном раунде. Также соперниками Казахстана по группе 6 будут команды Армении и Дании. Следующую игру подопечные Рикардо Кака проведут 18 декабря в Алматы: соперником казахстанцев будет сборная Армении. Что касается регламента отборочного турнира, то в финальную часть выйдет только команда, занявшая первое место в группе.
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