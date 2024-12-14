В Тиране состоялся матч отборочного турнира чемпионата Европы 2026 года по футзалу, в котором сборная Албании принимала команду Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч завершился победой Казахстана со счётом 2:0. На пятой минуте отличился Лео, а на 39-й итог подвёл Акжол Дарибай.

Таким образом, сборная Казахстана с победы стартовала в основном раунде. Также соперниками Казахстана по группе 6 будут команды Армении и Дании. Следующую игру подопечные Рикардо Кака проведут 18 декабря в Алматы: соперником казахстанцев будет сборная Армении. Что касается регламента отборочного турнира, то в финальную часть выйдет только команда, занявшая первое место в группе.