Казахстан победил на Чемпионате Азии среди юниоров по тяжёлой атлетике
Сегодня, 17:03
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:03Сегодня, 17:03
124Фото: НОК РК
Тяжелоатлет Казахстана Алексей Чуркин стал победителем чемпионата Азии среди юниоров в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
"Штангист выиграл соревнования в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Чуркин поднял 360 (163+197) килограммов.
Второе место занял Илия Салехипур (Иран) - 356 (161+195) килограммов. Бронзовую медаль завоевал Аббаспур Алиреза (Иран) - 355 (159+196) килограммов", - говорится в сообщении.
На недавнем чемпионате мира в Манаме среди взрослых Чуркин отметился серебряной медалью.
Напомним, казахстанец установил два рекорда и выиграл чемпионат Азии по тяжёлой атлетике.
Самое читаемое
- Глава Минобороны РК возглавил Федерацию спортивного и боевого самбо Казахстана
- Шымкент, Павлодар, Костанай: как казахстанцы адаптируются к новому времени
- Женщина-полицейский упала с высоты и погибла в Астане
- Многомиллионный штраф незаконно наложили на известную сеть магазинов
- Иностранцы ограбили ломбард в Астане