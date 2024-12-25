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Казахстан победил на Чемпионате Азии среди юниоров по тяжёлой атлетике

Сегодня, 17:03
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НОК РК Сегодня, 17:03
Сегодня, 17:03
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Фото: НОК РК

Тяжелоатлет Казахстана Алексей Чуркин стал победителем чемпионата Азии среди юниоров в Дохе (Катар), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

"Штангист выиграл соревнования в весовой категории до 89 килограммов. В сумме двоеборья Чуркин поднял 360 (163+197) килограммов.

Второе место занял Илия Салехипур (Иран) - 356 (161+195) килограммов. Бронзовую медаль завоевал Аббаспур Алиреза (Иран) - 355 (159+196) килограммов", - говорится в сообщении.

На недавнем чемпионате мира в Манаме среди взрослых Чуркин отметился серебряной медалью. 

Напомним, казахстанец установил два рекорда и выиграл чемпионат Азии по тяжёлой атлетике.

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