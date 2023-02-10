Казахстан по уровню качества медицины опередили Алжир и Нигерия

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В мировом рейтинге по качеству медицины Казахстан занимает 82 позицию из 89, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Качественная доступная медицина является одной из актуальных проблем целого ряда стран. Поэтому Генеральная ассамблея ООН в 2015 году приняла набор из 17 взаимосвязанных целей для достижения равенства и лучшего будущего для всего человечества, одной из которых как раз является обеспечение здорового образа жизни и содействие благополучию для всех в любом возрасте.

По данным ВОЗ, в мире от 5,7 до 8,4 миллиона ежегодных случаев смерти в странах с низким и средним уровнем дохода (СНСД) связаны с низким качеством медицинской помощи.

Во всём мире основные структуры, необходимые для обеспечения качественной медицинской помощи, не соответствуют требованиям: в каждом восьмом медицинском учреждении отсутствуют службы водоснабжения, в каждом пятом - санитарно-гигиенические службы, в каждом шестом - средства для гигиены рук в местах оказания медицинской помощи.

По данным журнала CEOWORLD, лучшую в мире систему здравоохранения, с учётом инфраструктуры, компетенций медицинских работников, стоимости, качества медуслуг и подготовленности правительственного аппарата, имеют Южная Корея, Тайвань и Дания.

Среди стран СНГ в исследовании были оценены такие страны, как Беларусь (57-е место из 89), Россия (58-е место), Украина (81-е место), Казахстан (82-е место) и Азербайджан (86-е место). По основным показателям в рейтинге страны СНГ заметно уступают большинству государств, а на лидерство не претендует ни одна из них.

Обеспечение качественной медицины без финансирования невозможно. Достойное финансирование сектора остаётся первостепенной задачей для всех стран.

Последние несколько лет, по сведениям worldbank, в среднем в мире затраты на здравоохранение составляют 9,1–9,8 процента от глобального ВВП.

Среди стран СНГ показатель выше среднемирового значения наблюдается только у Армении: 11,3 процента от ВВП страны. В Украине и Таджикистане затраты на развитие сектора составляют 7,1 процента, в Туркменистане - 6,6 процента, в Молдове - 6,4 процента, в Беларуси - 5,9 процента, в России и Узбекистане - 5,6 процента, в Кыргызстане - 4,5 процента, в Казахстане - лишь 2,8 процента.

Текущие расходы на здравоохранение на душу населения в среднем составляют 1,1 тысяча долларов США. Больше всего тратят на каждого гражданина страны США и большая часть стран Европы - Швейцария, Норвегия, Люксембург, Дания, Швеция, Германия.

В странах СНГ расходы на здравоохранение на душу населения намного ниже. Так, например, в России показатель составляет лишь 653,4 доллара США, в Армении - 524 доллара США, в Туркменистане - 500 доллара США, в Беларуси - 399,4 доллара США, в Молдове - 284,3 доллара США, в Казахстане - 273 доллара США, в Узбекистане - 98,6 доллара США, в Кыргызстане - 62,1 доллара США, в Таджикистане - лишь 61,9 доллара США на душу населения.