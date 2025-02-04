Разработать программу по поддержке электромобилей и внедрению беспилотных технологий предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности. Она включает в себя развитие инфраструктуры для машин с электрическим двигателем, а также стимулы для их приобретения. Такие как, например, скидки на парковку и использование полос для общественного транспорта. Для беспилотного транспорта предусмотрен запуск регуляторной песочницы, в рамках которой будут приняты НПА, выбраны тестовые площадки для пилотного запуска и тестирование технологий совместно с международными партнерами: Waymo (Google), Tesla, Baidu, Mobileye, Yandex, Huawei.

"Это позволит нам привлечь иностранные инвестиции в исследования, инфраструктуру и производство компонентов для автономных автомобилей. К примеру, в ОАЭ регуляторная песочница позволила компаниям WeRide и Cruise тестировать беспилотные такси в Дубае, что ускорило локальную цифровизацию транспорта. Также это будет способствовать развитию локальных стартапов в сфере беспилотных технологий. В результате реализации озвученных инициатив Казахстан укрепит статус регионального технологического хаба", - резюмировал министр.