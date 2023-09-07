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Казахстан планирует ввести безвизовый режим с Албанией

Сегодня, 15:49
АВТОР
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pixabay Сегодня, 15:49
Сегодня, 15:49
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Фото: pixabay

Казахстан планирует ввести безвизовый режим для граждан Албании. Об этом в кулуарах сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос безвизового режима для граждан Албании сегодня будет решаться. Очень интересная страна, хороший туристический потенциал. Я думаю, это будет правильно и очень интересно для нашей страны. Это направление очень интересно. За последние годы 211 албанцев заехали в Казахстан. Казахстанских туристов в Албании было только трое. Я считаю, что этот вопрос для нас очень важен. Мы должны поднять эту работу на новую ступень", - сказал Маржикпаев.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сообщил о необходимости запуска прямых рейсов между Казахстаном и Албанией. Он подчеркнул, что Албания является важным партнёром для Казахстана на Балканском полуострове. 

 

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