Казахстан планирует ввести безвизовый режим с Албанией

Казахстан планирует ввести безвизовый режим для граждан Албании. Об этом в кулуарах сообщил министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев, передаёт BaigeNews.kz.

"Вопрос безвизового режима для граждан Албании сегодня будет решаться. Очень интересная страна, хороший туристический потенциал. Я думаю, это будет правильно и очень интересно для нашей страны. Это направление очень интересно. За последние годы 211 албанцев заехали в Казахстан. Казахстанских туристов в Албании было только трое. Я считаю, что этот вопрос для нас очень важен. Мы должны поднять эту работу на новую ступень", - сказал Маржикпаев.