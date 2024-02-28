Казахстан планирует возобновить авиарейсы в Японию
Сегодня, 15:18
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Сегодня, 15:18Сегодня, 15:18
97Фото: Минтранспорта РК
Возобновление авиасообщения обсудили в Астане председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Казахстане Ямада Джун, передаёт BaigeNews.kz.
Томпиева сообщила, что казахстанские авиакомпании рассматривают вопрос запуска прямых рейсов между двумя странами в первом полугодии 2025 года.
Посол проинформировал, что готов оказать всестороннюю поддержку в данном вопросе.
По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу в целях возобновления авиасообщения для расширения экономического, делового и культурного сотрудничества между странами.
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