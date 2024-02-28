Казахстан планирует возобновить авиарейсы в Японию

Возобновление авиасообщения обсудили в Астане председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева и чрезвычайный и полномочный посол Японии в Казахстане Ямада Джун, передаёт BaigeNews.kz.

Томпиева сообщила, что казахстанские авиакомпании рассматривают вопрос запуска прямых рейсов между двумя странами в первом полугодии 2025 года.

Посол проинформировал, что готов оказать всестороннюю поддержку в данном вопросе.

По итогам встречи стороны договорились продолжить совместную работу в целях возобновления авиасообщения для расширения экономического, делового и культурного сотрудничества между странами.