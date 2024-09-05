Казахстан планирует увеличить товарооборот с Кыргызстаном в два раза

С этой целью на границе планируется построить крупный торгово-логистический комплекс. Сумма инвестиций проекта составляет около 30 млрд тенге. Проблемы реализации этого проекта обсудили сегодня депутаты Сената, передаёт корреспондент BaigeNews
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Между двумя странами была установлена договоренность о наращивании товарооборота, в том числе и за счет создания индустриального торгово-логистического комплекса. Соглашение о его создании было заключено 9 июня прошлого года. Однако до сих пор не найден инвестор. Акимат Жамбылской области три раза проводил конкурс по отбору инвестора, но заявок на него никто не подал.
"Нужно установить простые условия для инвесторов. Я думаю после ратификации соглашения будут привлечены инвесторы. После ратификации мы сможем полностью создать условия для них. Этот вопрос будет решен", - сообщил министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.
Также пока не решены вопросы создания инженерно-технической инфраструктуры на выделенных под проект участках. В частности, речь идет об электро-, тепло-, газо-, водоснабжении и водоотведении.
"Проект поможет создать новое производство, соответственно, новые рабочие места, снизить конечную стоимость товаров, ускорить доступ к их поставкам. И в целом направлен на улучшение экономики региона, в частности, Жамылской области и укрепление торговых и экономических связей",- сообщила депутат Ляззат Рысбекова.
Отметим, что первый казахстанско-кыргызский торгово-логистический индустриальный комплекс будет находиться вблизи автомобильных пунктов пропусков "Карасу" и "Ак-Тилек". Общая площадь комплекса составит 7,6 квадратных метра. Из них 3,6 — это казахстанская часть.
В комплексе будут созданы условия для реализации проектов по производству молочной, мясной, ягодно-овощной, текстильной и фармацевтической продукции.