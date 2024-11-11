Экспорт зерновых из Казахстана стремительно растет

В целях импортозамещения и роста конкурентных преимуществ в Казахстане принимаются действенные меры для развития аграрного сектора, передаёт BaigeNews.kz. Увеличивается объем льготного финансирования АПК, реформируется система субсидирования, растет производство и объемы лизинга сельскохозяйственной техники. Все это дает свои результаты и на сегодня Казахстан не только стремится обеспечить внутренние потребности, но и наращивает экспорт сельхозпродукции.

По данным АО "НК "Қазақстан темір жолы" (КТЖ), в Казахстане с начала текущего года зафиксирован рост экспорта зерновых грузов, при этом осваиваются новые направления перевозок. В частности, отмечается кратное увеличение перевозок ячменя, чечевицы и кукурузы.

"Казахстанский ячмень вновь начал импортироваться Ираном с ростом в восемь раз за последние два месяца. За 10 месяцев экспортная перевозка ячменя составила 710 тыс. тонн с ростом на 69%", — сообщили в пресс-службе КТЖ.

Экспорт зерна кукурузы в текущем году вырос в 1,5 раза и составил 117 тыс. тонн. Увеличились перевозки в Таджикистан на 38%, в Узбекистан – более чем в 3 раза. Также в этом году начаты перевозки зерна кукурузы в Иран.

Экспорт чечевицы увеличился в семь раз, достигнув 80 тыс. тонн, при этом большая часть приходится на европейские страны.

По информации КТЖ, перевозки гороха выросли в три раза. Импорт из Казахстана в Афганистан увеличился в два раза, в Узбекистан – в три раза. Производители риса также нарастили экспорт на +47% (52 тыс. тонн) с освоением новых рынков Азербайджана и Беларуси.

Кроме того, в 2024/25 маркетинговом году Казахстан намерен побить рекорд по экспорту масложировой продукции в Китай, выйдя на показатель $250 млн.

По словам председателя правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур (НАПМК) Ядыкара Ибрагимова, одним из факторов, способствующих росту экспорта, стало открытие китайского рынка для высокобелковых кормов, произведенных в Казахстане, на которые китайские покупатели предлагают высокую цену. Маслозаводы Казахстана уже подписали контракты на $56 млн на Китайской международной импортной выставке, которая прошла в Шанхае. По словам Ядыкара Ибрагимова, в нынешнем году казахстанскую масложировую продукцию в Шанхае представляют 12 маслозаводов.

На сегодняшний день Китай является лидером по импорту казахстанской масложировой продукции в денежном выражении. Председатель правления Национальной ассоциации переработчиков масличных культур подчеркивает важность поддержки со стороны профильных министерств — Министерства торговли и интеграции РК и Министерства сельского хозяйства РК, которые содействовали оперативному включению 24 казахстанских маслозаводов в реестр таможни Китая. Важным аспектом также является слаженная работа с АО "НК "Қазақстан темір жолы" по равномерному распределению ежемесячных объемов экспортных поставок растительных масел. Маслопереработчики за два года планируют достичь объема экспорта растительных масел и шрота/жмыха в Китай на уровне $300 млн.

Участие Казахстана в CIIE-2024 стало важным шагом в расширении экспорта масложировой продукции на китайский рынок и укреплении торговой позиции страны в Азии.

Экспортный потенциал сельского хозяйства в Казахстане достаточно велик, что обусловлено его близостью к крупным рынкам сбыта: Китаю, России, Ирану, Узбекистану, Афганистану, а также странам Персидского залива.

По данным Союза промышленных инвесторов, годовой объем производства сельскохозяйственной техники в Казахстане составляет 263 млрд тенге, прогнозируется рост до 300 млрд тенге в 2025 году. В отрасли сельскохозяйственного машиностроения выпускаются тракторы и зерноуборочные комбайны на 8 предприятиях, которые уже полностью обеспечивают ежегодную потребность фермеров в данной техники. Еще более 20 предприятий выпускают прицепную и навесную сельскохозяйственную технику и оборудование, сокращая зависимость от импорта. На сегодняшний день по каждой выпускаемой модели тракторов, комбайнов, а также по навесной и прицепной сельскохозяйственной технике выполняются операции по сварке, раскрою, резке, гибке и окраске. С опережением графика освоены сварка и окраска кабин тракторов, а также изготовление пластиковых деталей элементов корпуса энергонасыщенных тракторов. В следующем году производители планируют освоить операции по изготовлению зерновых бункеров, наклонных камер, измельчителей и кабин комбайнов. Крупнейший в стране локализационный центр сельскохозяйственного машиностроения в Костанае ежегодно выпускает 25 тыс. единиц узлов, агрегатов, компонентов и запасных частей для сельхозтехники и автопрома.

Решение о субсидировании фермеров при приобретении отечественной сельскохозяйственной техники в текущем году уже достигает эффекта: ведущие иностранные производители проявляют заинтересованность к нашему рынку. Так, по данным МСХ, всемирно известная компания John Deere планирует расширить локальное присутствие в Казахстане через сборочное сотрудничество.

Deere & Company, Eurasia Group и холдинг "Байтерек" подписали меморандум, направленный на расширение локального присутствия John Deere в Казахстане посредством сборочного сотрудничества. Это стратегическое партнерство призвано стимулировать инновации, укрепить местные производственные мощности, способствовать устойчивому экономическому росту страны и будет сосредоточено на внедрении передовых технологий, цифровой трансформации и повышении эффективности в сельском хозяйстве, промышленности Казахстана, подчеркнули в МСХ.

"Используя передовые технологии и поддерживая обмен знаниями, мы закладываем основу для устойчивого роста, который принесет пользу как экономике, так и местному населению", — заявил президент John Deere по направлению "Сельское хозяйство и газонные покрытия" в странах СНГ и Центральной Азии Чаба Лейко.

Eurasia Group является официальным дилером техники John Deere в Казахстане.

Отметим, что в рамках принимаемых Министерством сельского хозяйства мер по обновлению парка сельхозтехники в текущем году реализованы следующие программы:

1. приняты новые механизмы субсидирования сельхозтехники:

- в рамках реализации программы инвестиционного субсидирования исключена возможность субсидирования импортных аналогов техники, производство которых налажено в Казахстане;

- применен дифференцированный механизм субсидирования ставок вознаграждения по кредитам/лизингу на приобретение сельхозтехники (при приобретении техники отечественного производства ставка вознаграждения субсидируется до 6%, для импортной до 15%).

Новые подходы, дают возможность без привлечения дополнительных бюджетных средств увеличить объемы субсидирования сельхозтехники отечественных предприятий, более чем в два раза.

2. С июня текущего года впервые запущена масштабная программа льготного лизинга сельскохозяйственной техники отечественного производства на сумму 120 млрд тенге со ставкой вознаграждения – 5 % годовых.

В следующем году планируется довести бюджет программы льготного лизинга до 200 млрд тенге.

Принимаемые меры дают свои результаты. Наблюдается положительная динамика увеличения покупательной способности аграриев на технику.

Так по информации АО "КазАгроФинанс" по состоянию на 1 октября текущего года реализовано 8 796 единиц сельхозтехники, что больше на 52% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (5 795 ед.).

В Минсельхозе подчеркивают, что реализация указанных мер господдержки позволит увеличить в разы объемы приобретения отечественной сельхозтехники, а также окажут мультипликативный эффект на развитие отечественных предприятий сельхозмашиностроения.