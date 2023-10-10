Казахстан планирует увеличить импорт чешского племенного КРС

Министерство сельского хозяйства РК планирует увеличить объёмы импорта чешского племенного КРС и племенного материала птицеводства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Товарооборот агропродукции между Казахстаном и Чехией достиг 12 млн долларов. Такие данные были озвучены на полях казахстанско-чешского бизнес-форума, который проходит в эти дни в Астане.

По словам министра сельского хозяйства РК Айдарбека Сапарова, одними из приоритетных задач агропромышленного комплекса Казахстана на сегодняшний день являются переработка сельскохозяйственного сырья, производство качественных и доступных продуктов питания.

"В Чехии достигли высокого уровня производства молока и мяса, а также успешно реализуют программу по выпуску инкубационного бройлерного яйца. Поэтому казахстанская сторона предлагает наладить более тесное сотрудничество импорта чешского племенного КРС и племенного материала птицеводства", - сообщил Айдарбек Сапаров.

По информации ведомства, за последние несколько лет Казахстан уже импортировал более 10 тыс. голов чешского племенного КРС породы симментальская и голштинская. Кроме того, в этом году отечественные птицеводы закупили в Чехии порядка 8,8 млн штук инкубационных яиц бройлеров.

"Чешский дистрибьютер АО "Зетор тракторс" заинтересован в локализации производства сельскохозяйственной и лесной техники в Казахстане. Предлагаю компаниям рассмотреть возможность открытия соответствующих предприятий на территории нашей страны. Это даст возможность росту продаж и уменьшению стоимости техники за счет имеющихся мер господдержки", – добавил Айдарбек Сапаров.

​Также министр рассказал о широких возможностях для инвестирования в агросектор. Бизнес получил возможность напрямую заключать соглашение об инвестициях с Правительством Казахстана для реализации крупных проектов. В рамках данного соглашения стратегические инвесторы могут получать налоговые преференции.