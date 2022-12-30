Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8% в 2023 году

Фото: ritmeurasia.org

В новом году Казахстан планирует увеличить добычу нефти на 8%, передаёт BaigeNews.kz. Об этом сообщил министр энергетики Болат Акчулаков на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

К слову, в 2022 году добыча составила 84 миллиона тонн нефти. Он объяснил снижение уровня добычи нефти.

"Снижение уровня добычи нефти обусловлено внеплановыми ремонтными работами на заводе "Болашак" месторождения Кашаган, остановками Оренбургского ГПЗ куда поставляется газ с Карачаганака, а также ремонтными работами на Каспийском трубопроводном консорциуме. Данный факт также отрицательно сказался на экспорте нефти, который ожидается на уровне 64,8 миллиона тонн, что ниже уровня 2021 года на 4,1%", - отметил министр.

По его словам, план добычи нефти на 2023 год - 90,5 миллиона тонн.

Акчулаков рассказал о реализации крупных проектов на трёх основных месторождениях страны. Так, на месторождении Тенгиз реализуется проект будущего расширения, который позволит увеличить добычу нефти на 12 миллионов тонн в год.

"В 2023 году на Тенгизе завершится проект управления устьевым давлением, который обеспечит полную загрузку перерабатывающих мощностей заводов, действующих на месторождении, при завершении проекта ПБР", - сообщил министр.

На проекте Карачаганакского месторождения запущен четвёртый компрессор обратной закачки газа.

"Начата реализация пятого компрессора, стоимость которого составляет порядка один миллиард долларов, а также принято окончательное инвестиционное решение по строительству шестого компрессора на сумму 735 миллион долларов", - проинформировал Акчулаков.

На месторождении Кашаган начата реализация проекта по переработке попутного газа мощностью один миллиард м3.

Кроме того, запущена и введена в промэксплуатацию информационная система учета нефти и газового конденсата, которая на сегодня позволяет отслеживать 95% оборота нефти.