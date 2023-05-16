Казахстан планирует открыть прямые рейсы в Сингапур

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Состоялись переговоры авиационных властей Казахстана и Сингапура об открытии прямого авиасообщения между странами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КГА.

Казахстанскую делегацию возглавил председатель Комитета гражданской авиации МИИР РК Ластаев Талгат, сингапурскую – гендиректор Управления гражданской авиации Хан Кок Хуан.

"Казахстанская сторона озвучила заинтересованность в прямых рейсах и предложила сингапурским авиакомпаниям воспользоваться режимом "открытое небо" в Казахстане, в том числе с использованием права "пятой степени" свободы воздуха. Сингапурская сторона поприветствовала режим "открытое небо" и сообщила, что данное предложение будет проработано с сингапурскими авиакомпаниями", - сообщили в КГА.

Стороны договорились продолжить обсуждение вопросов открытия авиасообщения в рамках встречи в июле с участием сингапурских авиакомпаний и "Аэропортом Сингапур – Чанги".

Сингапурцы также проинформировали о возможности прохождения обучения в Академии гражданской авиации Сингапура.