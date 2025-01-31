Премьер-министр РК Олжас Бектенов выступил на Международном цифровом форуме "Digital Almaty 2025: Industrial AI: технологии для новой эры" в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В пленарном заседании приняли участие Премьер-министр Азербайджана Али Идаят оглы Асадов, Премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, Первый вице-президент Исламской республики Иран Ареф Мохаммед-Реза, Председатель Кабинета Министров – Руководитель Администрации Президента Кыргызской Республики Адылбек Касымалиев, Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, Премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, Вице-премьер Республики Армения Мгер Григорян, председатель коллегии ЕЭК Бакытжан Сагинтаев. Также были приглашены представители международных организаций, финансовых институтов. На площадке подняты вопросы перспектив инновационного развития и интеграции AI в экономику, промышленные экосистемы, медицину, образование и другие сферы.



В ходе выступления на пленарном заседании форума Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул ключевые факторы развития искусственного интеллекта: развитие человеческого капитала, цифровую инфраструктуру и институциональную основу. Внедрение цифровых технологий позволит обеспечивать ежегодный рост ВВП на 2-3%, что определяет критическую роль ИИ в экономическом развитии.

"Мировая модель искусственного интеллекта стремительно переходит от конкурентной к кооперативной. Для этого мировые лидеры IT-индустрии объединяются и совместно реализуют свои исследовательские проекты. На известных платформах энтузиасты открыто делятся своими разработками. Они это делают ради всеобщего развития технологий. Мы должны использовать этот опыт для собственных и совместных разработок.

Глава нашего государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев инициировал создание экосистемы компетенций на базе Международного центра искусственного интеллекта Аlem.ai. Он будет открыт в Астане уже в текущем году. Это позволит объединить на одной площадке ведущие IT-компании, исследовательские лаборатории, стартапы и образовательные программы для совместной разработки решений", - отметил Олжас Бектенов, акцентировав внимание на необходимости объединения усилий партнеров по ЕАЭС в разработке совместных проектов в сфере искусственного интеллекта на базе центра Alem.ai.

Одним из стратегических приоритетов Казахстана является подготовка специалистов в сфере искусственного интеллекта. В ближайшие 5 лет планируется обучить 1 млн человек с полным охватом государственных служащих. В данном направлении ведется работа. К примеру, в прошлом году в Казахстане совместно с известным французским педагогом Николя Садираком была открыта школа искусственного интеллекта Tomorrow School. Образовательный процесс основан на инновационных методах, включая геймификацию и систему peer-to-peer, что исключает необходимость преподавателей. Казахстан выразил готовность к обмену опытом в вопросах внедрения нестандартных подходов в подготовке квалифицированных кадров.



Олжас Бектенов подчеркнул необходимость эффективного распределения вычислительных ресурсов в условиях развития цифровой инфраструктуры. Разработка суверенных больших языковых моделей (LLM) и мультимодальных систем позволит укрепить безопасность и адаптивность цифровых решений с учетом локальных особенностей, культурных аспектов и потребностей граждан.