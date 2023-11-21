Казахстан планирует экспортировать в Венгрию товары на 700 млн долларов

Министр иностранных дел Казахстана прибыл с официальным визитом в Венгрию, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство.

Министр иностранных дел Республики Казахстан Мурат Нуртлеу прибыл с официальным визитом в Венгрию. На шестом заседании казахстанско-венгерского Стратегического совета он обсудил с министром финансов Венгрии Михаем Варга такие сферы, как энергетика, промышленность, транспорт и логистика, менеджмент водных ресурсов и инновации, сельское хозяйство, образование и туризм.

Стороны сошлись во мнении о необходимости эффективного использования потенциала Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству и активизации взаимодействия между деловыми кругами Казахстана и Венгрии.

Министры обсудили вопросы практической реализации договорённостей, достигнутых во время визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Казахстан, и договорились объединить усилия в реализации крупных совместных проектов, диверсификации и увеличении взаимной торговли.

Казахстан подтвердил намерение по увеличению номенклатуры экспортных товаров на 95 наименований суммой около 700 миллионов долларов.