Казахстан планирует экспортировать 1,4 млн тонн нефти в Германию

Казахстан завершает 2024 год с прогнозом поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" на уровне 1,4 миллиона тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.

"По итогам 10 месяцев транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти, и до конца года ожидается достижение этого показателя. На 2025 год объёмы поставок останутся неизменными — 1,2 миллиона тонн", - сообщили в ведомстве.

В Минэнерго заявили, что такие результаты демонстрируют устойчивость казахстанского нефтяного сектора и подтверждают стратегическое значение сотрудничества с Германией в энергетической сфере.