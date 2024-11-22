Казахстан планирует экспортировать 1,4 млн тонн нефти в Германию
По итогам 10 месяцев транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти.
Сегодня, 20:31
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Сегодня, 20:31Сегодня, 20:31
97Фото: pxhere.com
Казахстан завершает 2024 год с прогнозом поставок нефти в Германию через трубопровод "Дружба" на уровне 1,4 миллиона тонн, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минэнерго.
"По итогам 10 месяцев транспортировано около 1,2 миллиона тонн нефти, и до конца года ожидается достижение этого показателя. На 2025 год объёмы поставок останутся неизменными — 1,2 миллиона тонн", - сообщили в ведомстве.
В Минэнерго заявили, что такие результаты демонстрируют устойчивость казахстанского нефтяного сектора и подтверждают стратегическое значение сотрудничества с Германией в энергетической сфере.
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