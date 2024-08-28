Казахстан первый из стран Центральной Азии открыл постоянное представительство в ИКАО
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
121Фото: icaocommunications.smugmug.com
Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с постоянным представительством в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передаёт BaigeNews.kz.
Кадрами с открытия представительства и подписания соглашения об оказании управленческих услуг поделилась пресс-служба министерства транспорта.
"Представительство Казахстана в ИКАО позволит усилить сотрудничество с организацией в целях дальнейшего развития отрасли гражданской авиации и поддержания уровня безопасности полётов на должном уровне", - сообщили в ведомстве.
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