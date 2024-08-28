Казахстан первый из стран Центральной Азии открыл постоянное представительство в ИКАО

Казахстан стал первой страной в Центральной Азии с постоянным представительством в Международной организации гражданской авиации (ИКАО), передаёт BaigeNews.kz.

Кадрами с открытия представительства и подписания соглашения об оказании управленческих услуг поделилась пресс-служба министерства транспорта.