Строительная индустрия Казахстана продолжает уверенно развиваться, оставаясь одной из важнейших движущих сил экономики страны, передаёт BaigeNews.kz. В первом квартале 2025 года объем строительных работ достиг рекорда в 1014,8 млрд тенге, что на 16,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот рост обусловлен в основном строительством и ремонтом различных объектов, в том числе нежилых зданий, дорожной инфраструктуры и коммерческой недвижимости.

При этом, несмотря на позитивные данные в целом, региональная ситуация в строительстве оказывается весьма неоднородной. Наибольший рост наблюдается в Мангистауской области, Астане, Акмолинской и Костанайской областях, где показатели увеличились на 79,2 процента и даже на 2,4 раза в случае Мангистау. В то же время есть и регионы, где строительство значительно снизилось, такие как области Абай и Улытау, где объемы работ сократились на 8,1 процента и 25,3 процента соответственно.

Особое внимание стоит обратить на то, что частные компании по-прежнему составляют основной костяк строительной отрасли, выполняя 90 процентов всех работ, в то время как государственные компании и иностранные инвесторы занимают меньшую долю.

В сфере жилищного строительства также наблюдается рост: за первые три месяца 2025 года введено в эксплуатацию 3729,1 тыс кв. м жилья - на 7,4 процента больше, чем годом ранее. Основная часть жилой площади была построена частными застройщиками. Наибольшее увеличение ввода жилья произошло в Алматы, Шымкенте, Мангистауской и Атырауской областях. Однако есть и регионы с негативной динамикой, например, в Карагандинской области ввод жилья снизился на 69,8 процента.

Важно отметить, что строительный рост не ограничивается только жилыми и коммерческими объектами. В первый квартал 2025 года в эксплуатацию было введено 36 школ, 7 дошкольных учреждений и 6 амбулаторно-поликлинических организаций, что положительно сказывается на социальной инфраструктуре и качестве жизни казахстанцев.

Ранее мы сообщали, что Глава государства поручил ускорить строительство школ в Казахстане.