Казахстан перейдет на единое время

Внесены изменения в постановление Правительства "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан". Согласно изменениям, устанавливается применение на всей территории страны единого часового пояса с 00:00 часов 1 марта 2024 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство торговли и интеграции РК.

Таким образом, ко всей территории Республики Казахстан будет применен 5-й часовой пояс (UTC+5).

"Согласно изменениям, в постановление Правительства РК от 23 ноября 2000 года №1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан", "Акиматам городов Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской областей и областей Абай, Жетісу, Ұлытау в ночь с 29 февраля 2024 года на 1 марта 2024 года (в 00:00 часов) следует перевести местное время на 1 час назад", - говорится в сообщении.

На сегодня в Казахстане применяются два часовых пояса UTC+5 и UTC+6. Большая часть территории страны (за исключением западных регионов) находится в зоне UTC+6.

Единый часовой пояс в Казахстане предложили установить казахстанские ученые и эксперты, которые вошли в рабочую группу по вопросам исчисления времени.

Рабочая группа была создана в феврале 2023 года в связи с неоднократными обращениями казахстанцев о переходе на наиболее благоприятный часовой пояс. В нее вошли представители научных институтов, медицинских вузов, центральных и местных государственных органов, депутаты Парламента и др.

В течение прошлого года члены рабочей группы, представляющие различные направления, такие как медицина, физиология, география, метрология и другие,изучали вопрос установления благоприятного часового пояса на территории Казахстана.

Участники рабочей группы сошлись во мнении, что переход на единый часовой пояс UTC+5 является наиболее правильным и оптимальным вариантом, при котором большинство регионов Казахстана будут использовать время, наиболее близкое к естественному(природному).

Постановление подлежит официальному опубликованию и вводится в действие с 1 марта 2024 года.