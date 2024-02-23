Казахстан перенимает опыт России в борьбе с коррупцией

В Москве состоялась двусторонняя встреча Председателя Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции Асхата Жұмағали с Генеральным прокурором России Игорем Красновым, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Антикор.



Особое внимание было обращено вопросам возврата государству незаконно приобретенных активов, их выявления при проведении финансовых расследований.



В ходе мероприятия А.Жұмағали подробно остановился на деятельности Агентства и принимаемых мерах по противодействию коррупции в стране.

"В работе нашего Агентства мы стараемся разумно обеспечить баланс превентивных и уголовно-правовых инструментов, активно взаимодействуем с гражданами в целях создания общества без коррупции. Мы открыты для взаимодействия и готовы к реализации совместных проектов", – отметил А.Жұмағали.

В рамках встречи представители Администрации Президента и Генеральной прокуратуры России ознакомили казахстанскую делегацию с информационно-аналитической системой по профилактике коррупционных и иных правонарушений "Посейдон". Данная система осуществляет сбор и обработку информации о доходах и расходах лиц, на которых распространяются требования по декларированию.



А.Жұмағали добавил, что "такие системы безусловно влияют на эффектность борьбы с коррупцией и будут изучены на предмет применения в Казахстане при осуществлении контроля за необоснованным обогащением в рамках внедряемой системы всеобщего декларирования доходов и расходов.



В целом, цифровизация госуслуг, исключение человеческого фактора, прозрачность бизнес процессов, внедрение механизма "окрашивания денег", интеграция баз данных позволят значительно минимизировать коррупцию".



По итогам двусторонней встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между органами двух стран.



