Депутаты Мажилиса взяли в работу законопроект о ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов, передает BaigeNews.kz. В рамках него будет арендовать участок земли в Алматы для строительства здания консульского учреждения.

Соглашение было подписано в Нью-Йорке 27 сентября 2024 года.

"Целью соглашения является предоставление правительству США в аренду земельного участка площадью более 70 тысяч квадратных метров сроком на 49 лет для строительства и эксплуатации помещения консульского учреждения США в городе Алматы. Нормами соглашения определяется порядок и условия предоставления земельного участка. Комитет готов взять в работу в работу законопроект и подготовить по нему заключение", - сказала депутат Айгуль Куспан на пленарном заседании Мажилиса.

Напомним, Дональд Трамп вступил на должность президента США.