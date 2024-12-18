Казахстан передал председательство в Совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) Азербайджану, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.



Отмечается, что на заседании Совета глав МИД стран СВМДА, которое прошло в онлайн-формате, вице-премьер – министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу подвёл итоги четырёхлетнего председательства Казахстана в СВМДА, отметив ключевые достижения организации за этот период.

В частности, особое внимание уделено процессу трансформации, запущенному по итогам саммита СВМДА в октябре 2022 года в Астане. В соответствии с принятой в сентябре 2023 года Дорожной картой трансформации казахстанское председательство разработало и запустило процесс согласования проекта устава Совещания. В указанный период Казахстан также инициировал создание трёх новых органов – Форума аналитических центров, Совета мудрецов, Фонда СВМДА.

Нуртлеу в своём выступлении обозначил внешнеполитические приоритеты Казахстана в вопросах региональной транзитно-транспортной взаимосвязанности, развитии информационно-коммуникационных технологий и изменения климата.

Министр выразил уверенность, что СВМДА, учитывая его уникальный формат и географию, имеет серьёзные перспективы и большое будущее.

В рамках заседания министры приняли ряд документов, в т.ч. заявление о 25-летии Декларации принципов, регулирующих отношения между государствами-членами, решение о модальностях осуществления мер доверия и обновлённый Каталог мер доверия, а также запустили Партнёрскую сеть ведущих университетов государств-членов СВМДА.

По итогам мероприятия государства-члены дали высокую оценку работе казахстанского председательства в СВМДА, отметив значительный прогресс в институционализации Совещания.