Казахстан отправит 55 тонн дополнительной гуманитарной помощи Турции

Казахстан направит 55 тонн гуманитарной помощи Турции. В соответствии с поручением главы государства Касым-Жомарта Токаева Республика Казахстан окажет дополнительную гуманитарную помощь Турецкой Республике, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу правительства. Данный вопрос обсужден на заседании правительственной Комиссии под председательством первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

Гуманитарная помощь включает предметы одежды (тёплые куртки и брюки), зимние палатки, металлические кровати, постельные принадлежности и другие вещи первой необходимости общим весом порядка 55 тонн.

Грузы будут отправлены авиатранспортом в турецкий город Газиантеп.

Напомним, разрушительное землетрясение землетрясение произошло на юго-востоке Турции, недалеко от границы с Сирией 6 февраля.

Стало известно, что в Турции полностью снесут пострадавший от землетрясения город.

В Казахстане тем временем продолжают собирать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения гражданам Турции. Национальная сеть волонтёров уже набрала 80 миллионов тенге.