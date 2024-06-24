Казахстан отправил жизненно важные фармпрепараты в Кыргызстан

Институт ядерной физики осуществил поставку генератора молибден-99/технеций-99, который применяется для диагностики раковых заболеваний и заболеваний сердца, в Кыргызстан, передаёт BaigeNews.kz.

Поставка сделана в рамках сотрудничества с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

В прошлом году министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев и генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси в Астане подписали Страновую рамочную программу на 2023-2028 годы. В ней определены четыре приоритетные области: ядерно-энергетическая инфраструктура, ядерная и радиационная безопасность, продовольственная безопасность и ядерная медицина.

Институт ядерной физики является единственной организацией в Казахстане, имеющей сертификат GMP, подтверждающий соответствие производственного процесса радиофармпрепаратов международным стандартам. Это обеспечивает высокое качество и безопасность производимой продукции. Институт производит около 75% радиофармпрепаратов, выпускаемых в Казахстане, и поставляет их в медицинские учреждения Алматы, Шымкента и Семея.

Поставка радиофармпрепаратов в Кыргызстан является важным шагом к укреплению системы здравоохранения и повышению доступности передовых медицинских технологий для жителей соседней республики.