Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики одобрила отмену экспортных пошлин на вывоз шкур и шерсти сельскохозяйственных животных, передаёт BaigeNews.kz.

Соответствующее решение было принято 16 апреля 2025 года и будет действовать в течение трех лет с возможностью продления.

Главной причиной отмены пошлин называют слабый внутренний спрос на соответствующее сырье и низкий уровень переработки. По данным властей, значительная часть продукции остаётся невостребованной, а экспортный потенциал не реализуется в полной мере.

Для стимулирования сельхозтоваропроизводителей и загрузки перерабатывающих мощностей планируется ввести меры государственной поддержки — в частности, субсидирование сырья, сданного на переработку.

Снятие экспортных ограничений, по оценке экспертов, позволит сократить потери фермеров и снизить расходы на утилизацию, наладить производственно-сбытовые цепочки, расширить внешние рынки и повысить конкурентоспособность казахстанских производителей.

До отмены действовали следующие экспортные пошлины:

200 евро за тонну — на шкуры крупного и мелкого рогатого скота, а также прочие необработанные шкуры;

10% (но не менее 50 евро за тонну) — на шерсть.

Контроль за ситуацией на внутреннем рынке будет осуществлять Министерство сельского хозяйства. При необходимости ведомство готово оперативно пересматривать меры, включая в контексте реализации инвестиционных проектов в переработке сырья.