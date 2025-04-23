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Казахстан отмечает Национальный день книги

Президент подчеркнул, что книги играют ключевую роль в культурном и духовном росте общества.

Сегодня, 08:49
АВТОР
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Казахстан отмечает Национальный день книги Сегодня, 08:49
Сегодня, 08:49
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Сегодня, 23 апреля, Казахстан впервые официально отмечает Национальный день книги, важный культурный праздник, который подчеркивает значение чтения для развития общества, передаёт BaigeNews.kz. Инициатива учреждения этого праздника была поддержана Главой государства, Касым-Жомартом Токаевым, который в 2024 году отметил, что любовь к книгам и чтению – это основа интеллектуального и культурного прогресса нации.

Глава государства подчеркнул, что любовь к книге - это не только личностное качество, но и фундамент национального прогресса, и Казахстану следует идти в ногу с мировыми тенденциями, где подобные праздники давно стали частью культурного календаря.

Национальный день книги будет отмечаться ежегодно 23 апреля и уже с первого года своего существования стал не просто символом, а настоящим культурным явлением. В течение недели по всей стране проходят книжные фестивали, открытые чтения, выставки, акции буккроссинга, литературные встречи, марафоны и конкурсы, направленные на пробуждение интереса к чтению. В Астане состоится главное торжество - церемония награждения победителей конкурса "Ұлттық кітап", объединяющая известных писателей, издателей, представителей власти и творческую молодежь.

Поддержка книги в Казахстане не ограничивается торжественными мероприятиями. В 2024 году была завершена масштабная модернизация 800 школьных библиотек, их фонды пополнились на 1,6 миллиона новых изданий. Это открыло доступ к качественной литературе для более чем 280 тысяч школьников. Параллельно было организовано обучение для 1775 библиотекарей, из которых более 70% - из школьных библиотек. Подобные инициативы поднимают престиж профессии и значительно улучшают качество библиотечного обслуживания.

В Алматы внедрены инновационные автономные библиотеки - специальные автоматы, позволяющие жителям брать и возвращать книги без посещения здания. Всего по городу их установлено 24, и они уже стали частью городской среды, особенно популярной среди молодежи. В этих библиотеках доступны книги на казахском, русском и английском языках, а система обмена между автоматами обеспечивает мобильность и удобство.

Министерство культуры и информации разработало "Дорожную карту" на 2025-2027 годы, предусматривающую строительство новых библиотек, капитальные ремонты, модернизацию инфраструктуры, оснащение современным оборудованием и расширение доступности книг через цифровые платформы, включая портал КазНЭБ. Там размещаются электронные версии социально значимой литературы, издаваемой за государственный счёт.

Государство также активно поддерживает писателей: с 2017 года в рамках госзаказа им выплачиваются гонорары за новые произведения, что стало стимулом для создания качественных и содержательных книг. В 2024 году Национальная книжная палата зарегистрировала более 5600 новых наименований, а общий тираж изданных книг превысил 6 миллионов экземпляров. Отбор книг для публикации проходит через независимую экспертную комиссию, что обеспечивает высокий художественный и тематический уровень изданий.

Книжный рынок Казахстана растёт благодаря государственной поддержке издательств, организации книжных ярмарок, международных выставок и литературных премий. Так, уже действуют премии "Айбоз" и специальная Президентская премия для молодых авторов. Это помогает молодым писателям заявить о себе, получить признание и мотивацию для творчества.

Библиотеки становятся не только местом хранения книг, но и пространством для общения, творчества и культурного роста. В разных регионах страны работают молодёжные клубы, проходят тематические мероприятия, конкурсы, литературные подкасты, проводятся обсуждения книг и встречи с авторами. Особенно активно в этом направлении работают библиотеки в Актобе, Костанае и Астане, где реализуются оригинальные проекты вроде "Оқы Астана! Читай, Астана!".

На сегодняшний день в Казахстане насчитывается более 12 тысяч библиотек, а число их посещений продолжает расти: только за 2024 год в них побывали свыше 54 миллионов человек. Это яркое свидетельство того, что интерес к чтению в стране не только сохраняется, но и растёт. Новый праздник - Национальный день книги - стал не просто поводом для чествования литературы, а настоящим драйвером культурных преобразований, который напомнил каждому: книга - это источник знаний, вдохновения и ключ к будущему.

Ранее мы сообщали, что и как читают казахстанцы.

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