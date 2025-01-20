Министерство транспорта РК на постоянной основе ведет работу по расширению географии полетов и увеличению количества рейсов по действующим маршрутом, передаёт BaigeNews.kz.

"С марта 2025 г. авиакомпания "Air Astana" открывает новые маршруты во Вьетнам по направлениям Алматы-Нячанг с частотой 4 раза в неделю и Астана-Нячанг с частотой 3 раза в неделю, в Китай по направлению Алматы-Гуанчжоу с частотой 3 раза в неделю.

С весенне-летнего сезона авиакомпания "Air Cairo" планирует открытие рейсов по направлению Костанай - Шарм-эль-Шейх с частотой 1 раз в неделю и Алматы - Хургада с частотой 2 раза в неделю, а также запланировано возобновление рейсов из Алматы в Эль Аламейн с частотой 1 рейс в неделю", - проинформировали в комитете.