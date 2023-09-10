  • 10 Сентября, 21:15
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Казахстан открыл счёт в матче с Северной Ирландией. Реакция Токаева попала на видео

Сегодня, 19:54
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:54
Сегодня, 19:54
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Фото: akorda.kz

Сборная Казахстана забила гол команде Северной Ирландии в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 по футболу. Реакция Касым-Жомарта Токаева на открытый счёт в игре попала на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Точный удар на 27-й минуте провёл Максим Самородов. 

Завершился первый тайм матча.

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