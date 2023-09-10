Казахстан открыл счёт в матче с Северной Ирландией. Реакция Токаева попала на видео
Сегодня, 19:54
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Сегодня, 19:54Сегодня, 19:54
261Фото: akorda.kz
Сборная Казахстана забила гол команде Северной Ирландии в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 по футболу. Реакция Касым-Жомарта Токаева на открытый счёт в игре попала на видео, передаёт BaigeNews.kz.
Точный удар на 27-й минуте провёл Максим Самородов.
Завершился первый тайм матча.
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