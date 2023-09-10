Казахстан открыл счёт в матче с Северной Ирландией. Реакция Токаева попала на видео

Сборная Казахстана забила гол команде Северной Ирландии в отборочном матче на чемпионат Европы-2024 по футболу. Реакция Касым-Жомарта Токаева на открытый счёт в игре попала на видео, передаёт BaigeNews.kz.

Точный удар на 27-й минуте провёл Максим Самородов.

Завершился первый тайм матча.