Казахстан откроет консульство в столице Черногории — Токаев

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в Нью-Йорке провёл переговоры с президентом Черногории Яковом Милатовичем, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

В ходе встречи глава нашего государства отметил, что Казахстан рассматривает Черногорию как важного партнёра в Юго-Восточной Европе.

Токаев поделился планами по открытию консульства Казахстана в Подгорице в следующем году. Данный шаг придаст дополнительный импульс развитию деловых и межличностных связей между двумя странами.

"Наши страны стали очень близки друг другу, поскольку наши люди летают прямым рейсом из Астаны в Подгорицу. Ежегодно более 40 тысяч человек пользуются безвизовым режимом. Граждане Казахстана прилетают в Черногорию, чтобы провести свой отпуск. Конечно, это даёт очень большой импульс для развития гуманитарных связей и экономического сотрудничества между нашими государствами. Мы планируем открыть своё консульство в Подгорице. Возможно, по мере получения положительных результатов, прежде всего, в экономическом сотрудничестве, мы откроем посольство в вашей стране", – сказал Токаев.

Яков Милатович со своей стороны также отметил позитивную динамику развития двустороннего сотрудничества

Президент Черногории выразил намерение и далее укреплять всесторонние связи.

"Господин Президент, я очень рад встрече с Вами. Как Вы понимаете, мы очень ценим дружбу между Черногорией и Казахстаном. На эту встречу cо мной приехал и премьер-министр нашей страны. Должен сказать, что премьер-министр очень заинтересован в том, чтобы сделать Черногорию более привлекательной для казахстанских туристов. Мы очень рады появлению прямого рейса между Казахстаном и Черногорией. Рады, что к нам приезжают много туристов из Казахстана", – отметил Яков Милатович.

Президенты также обсудили вопросы международной повестки дня и взаимодействие сторон в ООН. В завершение Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович обменялись приглашениями совершить взаимные визиты.