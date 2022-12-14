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Лента новостей

iStock/Getty Images Plus Сегодня, 16:10
107
Сегодня, 16:10
107
Фото: iStock/Getty Images Plus

Казахстан откажется от устаревшего 3G до 2027 года

Соединение, проводимое медным кабелем составляет 34%, а оптикой 26%, сообщил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин на заседании правительства 14 декабря, передаёт BaigeNews.kz.

"Если посмотреть на сегодняшнюю ситуацию по сотовой связи, более 3 тыс. населенных пунктов обеспечены по технологии 3G, 4G охватывает
1 628 населенных пунктов, а 5G нет. Принимая во внимание устаревшую технологию 3G медного кабеля в мире мы окончательно заменим их до 2027 года", - заявил министр.

Кроме того, он пообещал, что увеличат мобильную технологию 4G на 100 процентов, а оптическую инфраструктуру на 90 процентов.

"До 2027 года долю технологии 5G увеличим до 75% в Астане, Алматы и Шымкенте, а в областных центрах на 60 процентов", - заверил Мусин.

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#интернет #связь #Мусин
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:10
107
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