Казахстан откажется от бумажных рецептов на лекарства

В Казахстане собираются отказаться от бумажных рецептов на лекарства, передаёт BaigeNews.kz.

Вместо этого аптеки подключат к больницам, и у фармацевтов на экране будет вся информация о выписанных покупателю препаратах.

"С 18 ноября ноу-хау начнут потихоньку запускать", - сказал вице-министр здравоохранения РК Е. Оспанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что врачи в Темиртау выписывали больным лекарства с истекающим сроком годности.