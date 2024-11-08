Казахстан откажется от бумажных рецептов на лекарства
Сегодня, 17:29
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Сегодня, 17:29Сегодня, 17:29
67Фото: pixabay.com
В Казахстане собираются отказаться от бумажных рецептов на лекарства, передаёт BaigeNews.kz.
Вместо этого аптеки подключат к больницам, и у фармацевтов на экране будет вся информация о выписанных покупателю препаратах.
"С 18 ноября ноу-хау начнут потихоньку запускать", - сказал вице-министр здравоохранения РК Е. Оспанов на брифинге в СЦК.
Ранее сообщалось, что врачи в Темиртау выписывали больным лекарства с истекающим сроком годности.