  • 8 Ноября, 17:51
  • BAIGENEWS

Казахстан откажется от бумажных рецептов на лекарства

Сегодня, 17:29
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 17:29
Сегодня, 17:29
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Фото: pixabay.com

В Казахстане собираются отказаться от бумажных рецептов на лекарства, передаёт BaigeNews.kz.

Вместо этого аптеки подключат к больницам, и у фармацевтов на экране будет вся информация о выписанных покупателю препаратах.

"С 18 ноября ноу-хау начнут потихоньку запускать", - сказал вице-министр здравоохранения РК Е. Оспанов на брифинге в СЦК.

Ранее сообщалось, что врачи в Темиртау выписывали больным лекарства с истекающим сроком годности.

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