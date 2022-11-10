Казахстан отказался от гуманитарной помощи США в виде вакцины Pfizer

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Пока в республике не планируют прививать от ковида детей младше 12 лет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

7 ноября на портале "Открытые НПА" появился проект постановления "О подписании соглашения между Правительством РК и Министерством здравоохранения и социального обеспечения США об оказании гуманитарной помощи". В документе идет речь о предоставлении нашей стране в виде гуманитарной помощи около миллиона доз вакцины от COVID-19. Вакцина производства Pfizer-BioNTech.

США предлагали поставить в Казахстан около миллиона доз препарата, из них половина - для использования среди детей 5-11 лет.

Сейчас в нашей стране иммунизации против ковида, помимо взрослых, подлежат подростки старше 12 лет. Планируется ли прививать детей младшего возраста, спросили у министра здравоохранения РК Ажар Гиният, посетившей ВКО с рабочим визитом.